Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet seçimleri başladı, Merz'e baskı artabilir

Almanya'da ülke siyasetini ve Başbakan Friedrich Merz'in geleceğini doğrudan etkilemesi beklenen Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Almanya'da siyasi açıdan önem taşıyan iki eyalette bugün sandık başına gidiliyor. Ülkede 6 Eylül'de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferiyle sonuçlanan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından bu kez Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler ülke tarihinin en kritik seçimleri için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 08: 00'de seçim merkezlerinin açılmasıyla resmen başlayan oy verme işlemi 18: 00'e kadar sürecek.

Seçimlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için Berlin'de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Berlin Polisi, kent genelindeki seçim merkezlerinde yaklaşık bin 100 polisin görev yaptığını duyurdu.

Farklı partilerden 28 Türk aday

Berlin'de yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen 2 bin 542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanılacak. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.

Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin adayları, 5 yıllığına görev yapacak. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.

Gözler Türk kökenli Eralp'in üzerinde

Bu adaylar arasında en dikkat çeken isim, Sol Parti'nin Berlin eyalet başbakanlığı için aday gösterdiği Elif Eralp oldu. Yapılan anketlerde ilk sırada yer alan Sol Parti'nin seçimi kazanması halinde Eralp, Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olacak.

Mecklenburg-Vorpommern'de 28 yıllık SPD yönetiminin geleceği belirleniyor

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1 buçuk milyon seçmen, 19 partinin yarıştığı seçimlerde 71 parlamento üyesini belirlemek için sandığa gidiyor.

2021 yılındaki eyalet seçimlerinde yüzde 39,6 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) 28 yıldır eyaleti yönetiyor.

İki eyaletteki seçim sonuçları Merz'in geleceğini etkileyebilir

Başkent Berlin'deki son anketlere göre Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) birincilik için yarışıyor. Sol Parti yaklaşık yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. Anketlere göre aşırı sağcı AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15, SPD yüzde 12 oy alması bekleniyor.

Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinde ise yarışın SPD ile AfD arasında geçmesi bekleniyor. Yapılan son anketlere göre SPD yüzde 37 ile AfD'nin bir puan önünde bulunuyordu.

Merz için kritik viraj

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'da ülke siyasetinin geleceği için kritik öneme sahip. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt eyalet se-çimlerinde partisi CDU'nun hezimete uğraması sonrası Başbakan Merz'e yönelik eleştiriler arttı ve istifa etmesi yönünde sesler yükseldi. Berlin eyaletinde iktidarı kaybetmesi ve anket sonuçlarına göre yüzde 6 seviyesinde oy oranına sahip olduğu Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 5 barajının altında kalması halinde Merz üzerindeki baskıyı daha da artıracak. Özelikle Mecklenburg-Vorpommern'de eğer CDU barajı aşamaz ise bu parti tarihinde bir ilk olacak. Bu durum Merz'in koltuğuna kaybetmesinin en önemli nedeni olabilir.