Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Yüzde 30,5 Zam - Son Dakika
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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Yüzde 30,5 Zam

23.07.2023 11:19

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Bu karara tepki gösteren eski AK Partili, Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç 'Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısır döngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi'nde.' dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Bu karara tepki gösteren eski AK Partili, Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç "Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısır döngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi'nde." dedi.

YÜZDE 30,5 ZAM

'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla, fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

"4 TL'YE KADAR OLAN ARTIŞLAR DİKKATE ALINMAYACAK"

Karar ile; dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

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"ÇARE BİZDE"

Bu kararın ardından eski AK Partili, Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıç, "İlaç fiyatlarına esas alınan 1 Avro bedeli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile%30,5 artırıldı. Bu, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tıbbî ürünlerde%30,5 zam demek. Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısırdöngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi'nde. Milli Kaynak Paketleri'nde." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Yüzde 30,5 Zam - Son Dakika


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