Besni Belediye Başkanlığı için partilerin itiraz süreci sonuçlanınca AK Parti Adayı Reşit Alkan, mazbatasını alarak göreve başladı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Reşit Alkan, seçimi 20 oyla kazandı. CHP, ilçe seçim kurulana itiraz etti. Geçersiz oylar yeniden sayıldı. Geçersiz oylar yeniden incelendiğinde Reşit Alkan bu kez farkı 37'ye çıkarttı.
CHP, ilçe seçim kurulunun ardından il seçim kuruluna itiraz etti ancak sonuç değişmeyince, YSK'ya itiraz etti. YSK'ya yapılan itiraz red edilince, Besni'nin yeni Belediye Başkanı Reşit Alkan oldu.
Reşit Alkan, Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, İl Başkanı Emrah Bulucu ve partililerle mazbatasını alarak göreve başladı.
Başkan Reşit Alkan mazbata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mazbatamızı aldık, 'Bismillah' diyerek görevimize başladık. Şahsıma ve azim şehir Besni'ye bu duyguyu yaşatan yol arkadaşlarıma ve gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk günden bu yana söz verdiğimiz gibi, Besni'mizi hep birlikte yeniden imar ve inşa ederek ayağa kaldıracağız. Besni İçin Gerçek Belediyecilik anlayışıyla durmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.
Başkan Alkan daha sonra, ilk ziyaretini depremde vefat eden şehitlerin mezarına yaparak dua etti. - ADIYAMAN
Son Dakika › Politika › Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi - Son Dakika
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde T.C. ibaresinin bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Altınok, belediyenin tesislerinde ve tabelalarda T.C. Keçiören Belediyesi ibaresinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Keçiören'i Türk dünyası ve Türk Tarihi'nin merkezi haline getirdiklerini vurguladı. Altınok ayrıca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti ve dualar okudu.
Sizin düşünceleriniz neler ?