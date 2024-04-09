Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi - Son Dakika
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Politika

Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi

Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi

Besni Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar'ı 37 oy farkla geride bırakarak kazandı. CHP'nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi ve Reşit Alkan mazbatasını alarak göreve başladı. Alkan, göreve başlamasının ardından depremde hayatını kaybeden şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.

09.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Besni Belediye Başkanlığı için partilerin itiraz süreci sonuçlanınca AK Parti Adayı Reşit Alkan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Reşit Alkan, seçimi 20 oyla kazandı. CHP, ilçe seçim kurulana itiraz etti. Geçersiz oylar yeniden sayıldı. Geçersiz oylar yeniden incelendiğinde Reşit Alkan bu kez farkı 37'ye çıkarttı.

CHP, ilçe seçim kurulunun ardından il seçim kuruluna itiraz etti ancak sonuç değişmeyince, YSK'ya itiraz etti. YSK'ya yapılan itiraz red edilince, Besni'nin yeni Belediye Başkanı Reşit Alkan oldu.

Reşit Alkan, Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, İl Başkanı Emrah Bulucu ve partililerle mazbatasını alarak göreve başladı.

Başkan Reşit Alkan mazbata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mazbatamızı aldık, 'Bismillah' diyerek görevimize başladık. Şahsıma ve azim şehir Besni'ye bu duyguyu yaşatan yol arkadaşlarıma ve gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk günden bu yana söz verdiğimiz gibi, Besni'mizi hep birlikte yeniden imar ve inşa ederek ayağa kaldıracağız. Besni İçin Gerçek Belediyecilik anlayışıyla durmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Başkan Alkan daha sonra, ilk ziyaretini depremde vefat eden şehitlerin mezarına yaparak dua etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi - Son Dakika

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