Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: 'Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,... - Son Dakika

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