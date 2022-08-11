Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,...

11.08.2022 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Açılış törenine katılan misafirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan davetlileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Açılış törenine katılan misafirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan davetlileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli,... - Son Dakika
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