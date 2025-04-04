Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 1 Yılın Değerlendirmesini Yaptı - Son Dakika
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Politika

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 1 Yılın Değerlendirmesini Yaptı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 1 Yılın Değerlendirmesini Yaptı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 31 Mart 2025 Yerel Seçimlerinde birinci çıkarak geçirdiği bir yılın değerlendirmesini yaptı. Pütün, 'Önce insan' anlayışının yanı sıra, halkla birlikte çalışarak Beyağaç'ı daha iyi bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

04.04.2025 11:49  Güncelleme: 11:51
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Türkiye'de 31 Mart 2025 Yerel Seçimlerinde Beyağaç ilçesinde birinci çıkan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bir yılın değerlendirmesini yaptı. Başkan Pütün, "Her attığımız adımda "önce insan" dedik. Sadece yolları, parkları, binaları değil; gönülleri de onarmaya, yüzleri güldürmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 31 Mart 2025 Yerel Seçimlerinde Beyağaç ilçesinde birinci çıkmasının ardından ilerleyen süreçte 1 yılın değerlendirmesini yaptı. Bir yıl boyunca şeffaf, adil ve halkın içinde bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Pütün, "Tam bir yıl önce "Gülen insanlar, huzurlu bir Beyağaç" hayaliyle yola çıktık. Bugün dönüp baktığımızda; bu hayalin temellerini hep birlikte attığımızı görmek, en büyük mutluluğumuz. Bir yıl boyunca şeffaf, adil ve halkın içinde bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Her attığımız adımda "önce insan" dedik. Sadece yolları, parkları, binaları değil; gönülleri de onarmaya, yüzleri güldürmeye gayret ettik" dedi.

"Bu yolda daha çok işimiz, daha çok hayalimiz var"

Hedefleri tek tek sıralayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Hedefimiz; refah seviyesi yüksek, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin umutla geleceğe baktığı, büyüklerimizin huzur içinde yaşadığı bir şehir inşa etmekti. Bu yolda daha çok işimiz, daha çok hayalimiz var. Ama en önemlisi, artık ne yaptığını bilen, kime hizmet ettiğini unutmayan, sizinle birlikte yürüyen bir belediyemiz var. Her zaman söylediğim gibi: Bu şehirde herkesin emeği var. Bu başarı, hepimizin. Nice güzel yıllara birlikte yürümek dileğiyle" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Beyağaç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 1 Yılın Değerlendirmesini Yaptı - Son Dakika

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