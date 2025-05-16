Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ankara\'da Önemli Temaslarda Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ankara'da gerçekleştirdiği önemli temasları kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe genelinde devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili olarak Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Yeniden Refah Partisi (YRP) Beyağaç İlçe Başkanı Hüdayi Durak ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunan başkan Pütün, bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde, YRP Genel başkanı Dr. Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Başkan Pütün, Genel Başkan Erbakan'a Beyağaç'ta devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları yatırımlarla ilgili olarak bilgiler aktardı. Genel Başkan Erbakan da YRP Belediyeciliğinin Denizli'deki temsilcisi olan Başkan Pütün'ü çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Ankara'daki temasları çerçevesinde YRP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Osman Osmanağaoğlu, Mehmet Kaderli ve Mehmet Aşıla ile YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel'in yanı sıra Denizli Milletvekili Şahin Tin'i makamlarında ziyaret ederek, görüş alışverişlerinde bulundu. - DENİZLİ