Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, DDSYB Başkanlığına Seçilen Suat Arslan\'ı Ziyaret Etti

Politika

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DDSYB) Başkanlığına seçilen Veteriner Hekim Suat Arslan'ı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, DDSYB Başkanlığına seçilen Veteriner Hekim Suat Arslan'ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Pütün; "Hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak bu güçlü yönetimin başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ