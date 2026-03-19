Beyağaç Merkez Çarşı Camii ibadete açıldı

19.03.2026 18:14  Güncelleme: 18:15
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı tamamlanan Merkez Çarşı Camii, Arefe günü düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışta birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı 2023 yılında başlayan Merkez Çarşı Camii, Arefe günü düzenlenen törenle kapılarını cemaate açtı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı tamamlanan Merkez Çarşı Camii, 19 Mart Perşembe Arefe günü düzenlenen törenle ibadete açıldı.

2023 yılının Haziran ayında yapımına başlanan camide çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan cami, estetik yapısı ve dikkat çeken detaylarıyla büyük beğeni topladı. Arefe gününde gerçekleştirilen açılış, vatandaşlar için ayrı bir anlam taşırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçe merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Merkez Çarşı Camii, Beyağaç'ın manevi hayatına önemli katkılar sunacak.

Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Kıymetli olan da bu birlik ve beraberliktir"

Camiinin açılışında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, kendisinin de Beyağaçlı olduğunu hatırlatarak önemli ederin ilçeye kazandırılması adına Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'e teşşekür etti. Başkan Tatık konuşmasında, "Bugün gerçekten çok güzel bir gündeyiz. İslam dininin ve Peygamber Efendimizin sünnetinin birleştirici gücünü bugün burada hep birlikte görüyoruz. Bu caminin yapım sürecini hep beraber takip ettik, bugün de tamamlanmış haline birlikte şahitlik ediyoruz. Bakınız, burada hangi görüşten, hangi düşünceden olduğumuzun hiçbir önemi yok. Denizlili, Tavaslı, Beyağaçlı, Kaleli Hepimiz bir aradayız. Bu camide hepimizin emeği, katkısı ve duası var. İşte asıl kıymetli olan da bu birlik ve beraberliktir. Ben sizlerden özellikle şunu istirham ediyorum: Bu camide sadece açılış gününde değil, her zaman buluşalım. İnşallah hep birlikte güzel bir bayram namazında da burada saf tutalım. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımız için kalıcı eserler bırakmanın gayreti içerisindeyiz"

Caminin yapımında emeği gecen herkesi tek tek teşekkür eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün konuşmasında, "Bizler sadece bugün için değil, yarınlarımız için de kalıcı eserler bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu camimiz de gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslarımızdan birisidir. Rabbim bu güzel mabedimizi daim eylesin, içinde edilen duaları kabul buyursun. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daima güçlendirsin. Bu vesileyle açılışımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Beyağaç'a yeni meydan müjdesi

Beyağaç için önemli bir yapı olan Merkez Camisinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı açılış konuşmasında Beyağaçlı vatandaşlara yeni meydan müjdesi verdi. Başkan Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten de Beyağaç'ta, hemşehrilerimizin huzurla ibadet edebileceği; birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan bu güzel camimizin açılışında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Burada yürütülen sürecin hem yakından takipçisi oluyor hem de tamamlanması için gereken desteği vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seziyi Başkanımızla birlikte, önümüzdeki günlerde Beyağaç'ımıza yakışır güzel bir meydanı da kazandıracağız. Şimdiden ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arefe günü, Politika, Beyağaç, Denizli, Kültür, Son Dakika

DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
