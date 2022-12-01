Putin'le görüşmek için Biden'dan tek şart: Savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım - Son Dakika
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Putin'le görüşmek için Biden'dan tek şart: Savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım

01.12.2022 22:35

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmek için tek şart sunarak, "Savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya- Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.

"UKRAYNA'DA ÇOK BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇIYOR"

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞART SUNDU

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

MACRON: UKRAYNA'DAN TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMEYECEĞİZ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

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Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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