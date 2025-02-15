Beyaz Saray\'dan Sevgililer Günü Mesajı: Düzensiz Göçmenler Vurgusu

Politika

BEYAZ Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü için mesaj paylaşıldı. Mesajda düzensiz göçmenler vurgusu dikkat çekti.

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından dün 'Sevgililer Günü Kutlu Olsun' başlıklı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Trump ve Homan'ın fotoğraflarının bulunduğu pembe renki bir kartın üstünde, "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi" ifadeleri yer aldı.