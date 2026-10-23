Beyaz Saray, Melania Trump'ın Oleşki ateşkesinin 29 Ekim'de başlayacağını açıkladı

Beyaz Saray, Melania Trump'ın Oleşki ateşkesinin 29 Ekim'de başlayacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyaz Saray, Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki'de sınırlı ateşkes sağladığını duyurdu. Taraflar, insani yardım ve güvenli koridordan sivil tahliyesi için Oleşki'deki askeri faaliyetleri geçici durdurmayı kabul etti; ateşkes 29 Ekim'de yürürlüğe girecek.
Beyaz Saray, First Lady Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında, Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkesin sağlanmasında başarılı olduğunu duyurdu. Açıklamada, her iki tarafın da, insani yardımların bölgeye girişine imkan tanımak ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği aktarıldı. Bölgesel ateşkesin, 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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