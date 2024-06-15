Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Hamas Yetkilileri ile Görüşme Planladıklarını Açıkladı

Politika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması müzakereleri için Katar ve Mısır'ın Hamas yetkilileri ile yakında bir görüşme yapacağını belirtti.

İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes planının devreye girmesi için yoğun çaba sarf eden ülkeler Hamas ile İsrail'e ortak noktada buluşmaları için baskı yapıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün yaptığı açıklamada, Katar ve Mısır'ın Biden tarafından sunulan ateşkes planını ilerletmek için yakında Hamas yetkilileri ile bir görüşme planladığını söyledi. Sullivan, Hamas'ın plana yönelik tepkisini yakından izlediklerini belirterek, "Bazı düzenlemelerin idare edilebileceğini düşünüyoruz. Bazıları ise hem Başkan Biden'ın ortaya koyduğu hem de BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı düzenlemelerle tutarsız. ve bu gerçekle yüzleşmek zorundayız" dedi.

Sullivan, ABD'nin anlaşma için hala bir yol olduğuna inandığını vurguladı. - WASHINGTON