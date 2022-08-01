Beyaz Saray: "Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var" - Son Dakika
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Beyaz Saray: "Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var"

01.08.2022 22:21
Beyaz Saray: "Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu ifade etti.

ABD ile Çin arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti nedeniyle başlayan gerilim devam ederken, Beyaz Saray'dan Pelosi'nin ziyareti hakkında açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme hakkı olduğunu ifade ederek, "Meclis Başkanı Tayvan'ı ziyaret etme hakkına sahip ve Meclis Başkanı, bu yıl dahil olmak üzere birçok Kongre üyesi gibi daha önce olaysız bir şekilde Tayvan'ı ziyaret etti" dedi.

Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Tayvan politikasını değiştirmediğini vurgulayan Kirby, "Tabii ki Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin ortak bildirisi tarafından yönlendirilen 'tek Çin politikamız' konusunda hiçbir şey değişmedi" dedi.

Çin'in söz konusu ziyaret nedeniyle muhtemelen askeri provokasyonlarla önümüzdeki günlerde yanıt vermeye hazır göründüğünü sözlerine ekleyen Kirby, "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğimizi söyledik ve boğazlar arası farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesini beklediğimizi söyledik. Basitçe söylemek gerekirse Pekin'in uzun süredir devam eden ABD politikasıyla tutarlı potansiyel bir ziyareti bir tür kriz veya çatışmaya dönüştürmesi veya bunu Tayvan Boğazı'nda veya çevresinde agresif askeri faaliyetleri artırmak için bir bahane olarak kullanması için hiçbir neden yok" dedi.

Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gitmesi bekleniyor

Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Pelosi'nin yarın yerel saatle 22.30'da başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği öne sürüldü. Pelosi'nin ayrıca çarşamba günü 08.00'de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi'nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

Tayvan listede yer almamıştı

Pelosi'nin merakla beklenen Asya gezisinin bugün Singapur'da başlamasının öncesinde dün Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada gezi programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan'ın ismi geçmemişti.

Çin'den Pelosi ziyaretine sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelenmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini "oturup izlemeyeceğini" kaydederek, "Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız" demişti.

İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti. Gazeteci Hu, "Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun" ifadelerini kullanmıştı. Hu, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

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CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyaz Saray: 'Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var' - Son Dakika

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