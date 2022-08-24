Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, "Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Beyaz Saray: 'Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir' - Son Dakika

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