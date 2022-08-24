Beyaz Saray: "Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: "Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir"

24.08.2022 21:14
Beyaz Saray: "Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, "Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir" dedi.

Öte yandan bugün, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi Ukrayna'da savaşın gölgesinde 31. Bağımsızlık Günü Ukrayna'da savaşın gölgesinde 31. Bağımsızlık Günü
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Saray: 'Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: "Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement