Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

23.03.2025 16:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da "İrtikap" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına ve terör soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan da görevlerinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Şişli Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valiliği tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı

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Son Dakika Politika Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar:
    her şey çok güzel oluyor 15 5 Yanıtla
  • 205622:
    az kaldı bedenler de badem toplamaya gidecek 1 3 Yanıtla
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