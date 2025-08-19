Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Görevden Uzaklaştırıldı

19.08.2025 13:29
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Güney, suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında 'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, İnan Güney, Tutuklama, Politika, 3-sayfa, Beyoğlu, Son Dakika

