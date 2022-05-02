Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika
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Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

02.05.2022 14:41
Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesi protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve beraberindeki kurum müdürleri, Eşrefoğlu Camisi önünde bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. İlçe protokolünün daha sonraki ziyaret yerleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, polis ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Protokol ardından Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden bazı şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı. - KONYA

Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika


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