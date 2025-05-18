Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı.
Geçtiğimiz hafta 82 yaşındaki Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığının tespit edildiği açıklandı.
Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.
Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.
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