Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı.

KEMİKLERİNE YAYILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta 82 yaşındaki Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.