Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj

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Biden, 'Halkın iradesi her zaman galip gelir' diyerek ulusa seslendi.

07.11.2024 19:44  Güncelleme: 20:27
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Mevcut ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerinde hezimete uğradı.

ABD Başkanı Joe Biden da seçim sonuçları sonrasında ilk kez bugün açıklamalarda bulundu.Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Biden, seçim sonuçlarına ilişkin "Amerikalıların yaptığı tercihi kabul etmek zorundayız" dedi.

Halkın iradesinin her zaman galip geleceğini belirten Biden, "20 Ocak'ta ABD'de iktidar barışçıl bir şekilde değişecektir. Sonuçlar sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Demokraside halkın iradesi galip gelir, başkan seçilen Trump'ı kutluyorum. Ülkenin seçimini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Biden\'dan Seçim Sonrası Mesaj
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cengiz Türk:
    Katilllll 10 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Güle güle bidon:) Trump dünyaya iyi gelecektir savaş yanlısı olmayan birisi. 4 5 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Hangi dinden, ırktan olursa olsun Çocuk ve masum sivilleri öldüren bir yönetici olamaz bırakın yöneticiyi "İNSAN" dahi olamaz. Cehennemde yanasın inşallah. 2 0 Yanıtla
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