Biden'dan Trump'a Suikast Girişimi Üzerine Telefon

Politika

ABD Başkanı Joe Biden şüpheli suikast girişimi nedeniyle Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı aradı. Trump, Biden ile "çok güzel bir telefon görüşmesi yaptıklarını" belirterek ABD Gizli Servisi'nin sağladığı korumayı ele aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik ikinci olası suikast girişiminin önlenmesinin yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'ı telefonla aradığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "samimi" geçen görüşmede Trump'a "güvende olmasından duyduğu memnuniyeti" ilettiği belirtilirken, Trump'ın ise Biden'a görüşme için teşekkür ettiği aktarıldı. Trump ise kampanya ekibi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Konu Gizli Servis'in sağladığı korumaydı" ifadelerini kullandı.

"Şüpheli, Gizli Servis ajanlarına ateş etmedi"

Öte yandan, şüpheli suikast girişimine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe golf sahası gezisinin Trump'ın programında olmadığını belirterek, buna rağmen üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un çalıların arasında tüfekle dolaştığını fark eden ajanların görevlerini harfiyen yerine getirdiğini kaydeden Rowe, "Aldığımız koruyucu önlemler işe yaradı" açıklamasında bulundu. Olay sırasında Trump'ın şüphelinin "görüş açısında olmadığını" belirten Rowe, ayrıca şüphelinin kaçmadan önce Gizli Servis ajanlarına ateş etmediğini ifade etti. Olayla ilgili Trump ile görüştüğünü aktaran Rowe, "En üst düzeyde korumaya sahip olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

FBI: "Şüphelinin eşyalarına el konuldu"

FBI Miami Ofisi'nden sorumlu özel ajan Jeffrey Veltri ise, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli arama emirlerini uyguladıklarını söyledi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el koyduklarını açıklayan Veltri, olay yerindeki tanıkların yanı sıra şüpheli Routh'un aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüştüklerini ifade etti.

"Federal soruşturma ilk aşamalarda"

Florida Güney Bölgesi Savcısı Markenzy Lapointe de şüpheli suikast girişimiyle ilgili federal soruşturmanın henüz "ilk aşamalarında" olduğunu söyledi. Olayın tam olarak açığa çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Lapointe, "Suçluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şüpheli suikast girişimi önlenmişti

Trump'ın Florida'daki bir golf sahasında bulunduğu sırada sahada birden çok silah sesi duyulduğu açıklanmış, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, olaydan sonra saha yakınındaki çalılıklarda AK-47 tipi silah bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı duyurmuştu. FBI suikast girişimi şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıklarken, Florida'da hakim karşısına çıkan şüpheliye "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildiği kamuoyuna yansımıştı. - FLORIDA