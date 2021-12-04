Biden: "Putin'in daha ileri gitmesini zorlaştırmak için atılacak adımları değerlendiriyorum" - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından endişe duyulan eylemleri önleyebilmek için atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna arasında artan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini zorlaştırmak için kapsamlı girişimler geliştirdiğini ve Moskova'nın "kırmızı çizgilerini" kabul etmeyeceğini söyledi. Biden, "Putin'in daha ileri gitmesini ve insanların yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum. Rusya'nın eylemlerinin uzun süredir farkındayız ve beklentim Putin ile uzun bir görüşmemiz olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

İki lider arasında birkaç gün içinde bir video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ukrayna'dan "Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir" açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını, 94 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırları yakınında konuşlandığını söylemişti. Moskova yönetimi ise Ukrayna ve ABD'yi "istikrar bozucu davranışlarda bulunmakla" suçlarken, Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda taarruz başlatmaya hazır olabileceğini öne sürmüş, Ukraynalı yetkililer iddiayı reddetmişti. - WASHINGTON