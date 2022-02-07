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Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi - Son Dakika

Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi

07.02.2022 11:23
Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerini Sait Tanur kazandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerini Sait Tanur kazandı.

Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlık seçiminde iki liste yarıştı. Olağan genel kurul toplantısı ve seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde, Başkanlık divanının teşekkülünden sonra tutanakların imzalanması yetkisi verildi. Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan yaptı. Oda sekreteri tarafından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi.

600 üyenin oy kullandığı seçimlerde, 9 geçersiz oy 591 geçerli oy sayıldı. 352 oy alan Sait Tanur başkan seçildi. Sabri Kurt ise 239 oy aldı. Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mehmet Sert, Ferhan Cesur, Lütfü Çolak, Erhan Ferah, Ferudun Aydemir, Mustafa Karakaş Denetim Kurulu asil üyeleri Necmi Öz, Kadir Kaçar, Aziz Yavuz'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi
Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi

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İstiklal Marşı, Esnaf Odası, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biga'da Başkan Tanur güven tazeledi - Son Dakika


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