Biga'ya hizmete yine ret - Son Dakika
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Biga'ya hizmete yine ret

19.07.2022 13:30
Biga'ya hizmete yine ret

Biga Belediyesi'nin Temmuz ayı Meclis toplantısında şehrin altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik borçlanma yetkisi CHP, İYİ Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinin 'hayır' oyu ile reddedildi.

Biga Belediyesi'nin Temmuz ayı Meclis toplantısında şehrin altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik borçlanma yetkisi CHP, İYİ Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinin 'hayır' oyu ile reddedildi.

Biga Belediye Meclisi Temmuz 2022 ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk oturumda reddedilen ve komisyona sevk edilen 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ikinci ve üçüncü maddesi beton parke kaldırım taşı ile yol kaplaması işi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi aydınlatma direklerinin ödemelerinde İller Bankası A.Ş'den kredi kullanımı için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın borçlanma yetkisiyle ilgiliydi. Kamu yararı bulunan, vatandaşların huzur ve rahatı için acil olarak planlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin 5 Temmuz'daki ilk Meclis toplantısında reddedilen kararlar yeniden meclis üyelerine sunuldu. Ancak Biga'ya hizmete yönelik planlanan çalışmaları kapsayan maddeler yine CHP, İYİ Parti ve Bağımsız Meclis üyelerince 'hayır' denilerek reddedildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Erdoğan, İYİ Parti, Biga, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Biga'ya hizmete yine ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'ya hizmete yine ret - Son Dakika
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