Bigadiç Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Bigadiç Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Göksel'in yönetiminde yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplandı.

2024-2029 dönemi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında göreve seçilen Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve belediye meclisi üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. 9 AK Parti ve 6'ı Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden oluşan mecliste, meclis Belediye Başkanı Mustafa Göksel başkanlığında 10 gündem maddesini ele aldı. Bigadiç Belediye Meclisinde ele alınan gündem maddeleri arasında meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Başkan Göksel, seçim sonuçlarının Türkiye'ye, Balıkesir ve Bigadiç'e hayırlı uğurlu olmasını diledi. - BALIKESİR