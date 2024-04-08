31 Mart yerel seçimlerinde Bigadiç Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Göksel'in yönetiminde yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplandı.
2024-2029 dönemi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında göreve seçilen Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve belediye meclisi üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. 9 AK Parti ve 6'ı Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden oluşan mecliste, meclis Belediye Başkanı Mustafa Göksel başkanlığında 10 gündem maddesini ele aldı. Bigadiç Belediye Meclisinde ele alınan gündem maddeleri arasında meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.
Başkan Göksel, seçim sonuçlarının Türkiye'ye, Balıkesir ve Bigadiç'e hayırlı uğurlu olmasını diledi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Bigadiç Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Romanlar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemeğe birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı. Balaban, Roman vatandaşlara her zaman hayranlık duyduğunu belirtti ve belediyenin muhtarların emrinde olacağını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi Hüseyin Doğan'dan devraldı. Koca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Emet'e hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar bir araya geldi. İftar programı, 2004 yılında aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından bombalı saldırıya uğrayan caddede gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
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