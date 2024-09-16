Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti - Son Dakika
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Politika

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, milyonlarca vatandaşımızın yararlandığı EYT hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayan Bilal Erdoğan, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık" dedi.

16.09.2024 12:28  Güncelleme: 13:00
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Kocaeli'deki bir etkinlikte gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. " Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az" diyen Bilal Erdoğan, EYT kararı hakkında ise 'felaket' ifadesini kullandı.

"KANDIRILDIK MI? KANDIRILDIK"

Kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayan Bilal Erdoğan, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan\'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti

Bilal Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, EYT, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Bbayraktar:
    Reis bir ara “ Hırsızlık oğuldan baba a değil, Babadan oğul a geçer” dedişti. Sanırım kandırılmakta geçti… 233 18 Yanıtla
  • H celik:
    Yuru git isine.kazanilmis hak var ortada ben ise baslarken kanun boyleydi.sonradan kanun degisti tmm ama degistiigi gunden baslamadi.magduroyet var bilal bey kandirilma yok 178 42 Yanıtla
  • Gürbey GÜL:
    sen kim oluyon yorum yapıyorsun gemicik sahibi 175 22 Yanıtla
  • yavuz d:
    kendisini sevmem ama dogru soylemis eyt liler hem emekli maasi aliriz. yasimizda genc hemde calistigimiz yerde devam ederiz dediler oyle olmadi isten cikardilar ustune erken emkli olduklari icin de primleri cok birikmedi hep az maas alicaklar 45 131 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    vatandaş kandırılmadımı 165 10 Yanıtla
  • Osman Bodur:
    ben 1989 girişliyim ,yasa 1999 da çıktı .hangi yasa geriye dönük işledi ülkede be .....ben daha yeni emekli oldum.oysaki benim ssk lı işe başladığımda kural 4600 gün pirim,25 yıl sigortalılık süresi vardı,ben 10 buçuk yıl geç emekli oldum,bu sürede benim sgk pirimlerimi ve 10,5 yıllık alamadığım emekli paramı kim yedi? 151 11 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Kim yasalaştırdı acaba 125 9 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    biraz zorlasam sanki bende ekomist olabilirim gibi 38 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Eyt den emekli olanın maaşını neden çalışan ödeyecekmiş bak sen emekli olan primi kime ödedi devlete ödedi maaşı da devlet ödeyecek amacınız belli milleti birbirine düşürmek hedef göstermek. Devlet olarak sen ödenen primleri yerinde kullanmış olsaydın bugün bunları düşünüyor olmazdın. 33 1 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    12 yaşimdan beri çalışıyorum 43 yaşında emekli oldum benim buca yıl çalıştığım süre zarfinda kime gitti benim ödenen sigorta pirimleri.ozaman 25 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti - Son Dakika
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