AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden: \'Diyarbakır kayyum döneminde hizmet gördü\'

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, hizmet yerine kaos ve şiddet belediyeciliği yapan siyasi partilere göndermede bulunarak, " Kayyum, gönülden benimsediğim bir yöntem değildir. Lakin hatırlayın lütfen; birileri burada barikat kurdu ve özerklik ilan etti. Belli bir zorunluluktan dolayı kayyum atandı buralara. Eğer Diyarbakır halkı beni tercih ederse halkımızla beraber biz burayı yöneteceğiz. Hiçbir hukuk devleti kendisine başkaldıran, hendek kazıyan, kendi kentlerinde özerklik ilan edenleri kabul edemez ve etmez" dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden ve İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak Kayapınar ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilden, "Cumhuriyet tarihinden günümüze Kürt sorunu diye adlandırdığımız meselede en büyük adımları AK Parti atmıştır. Bunun da lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Daha önce Kürtçe yayın yapan kanalların hiçbiri yoktu. Bundan sonra atılacak bir adım varsa Cumhurbaşkanımız elbette ki bu işleri çok daha iyi bilen ve adımları atabilen dünya lideridir" diye konuştu.
"Diyarbakır kayyum döneminde hizmet gördü"
Diyarbakır'ın kayyum döneminde hizmet gördüğünü söyleyen Bilden, "AK Parti'nin temel felsefesi millet iradesinin üstünlüğüdür. Halk ne karar verirse, sandıkta ne sonuç çıkarsa çıksın büyük bir saygı duyarız. Biz halkın hizmetkarıyız. Halkın kararları her zaman başımızın üstündedir. O nedenle kayyum, gönülden benimsediğim bir yöntem değildir. Lakin hatırlayın lütfen; birileri burada barikat kurdu ve özerklik ilan etti. Belli bir zorunluluktan dolayı kayyum atandı buralara. Eğer Diyarbakır halkı beni tercih ederse halkımızla beraber biz burayı yöneteceğiz. Hiçbir hukuk devleti kendisine başkaldıran, hendek kazıyan, kendi kentlerinde özerklik ilan edenleri kabul edemez ve etmez. Bunun sonucunda kayyum sistemi birkaç yıldır burada belediyelerimizi yönetiyor. Söylediğim gibi Diyarbakır'ımız şu an pırıl pırıl. Şu an Diyarbakır'ımız hizmet görüyor" ifadelerine yer verdi.
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçenin tamamını alacaklarında kararlı olduklarını dile getiren Bilden, şöyle konuştu:
"Ben kendi partimin belediyeciliğini Diyarbakırlılara göstermek istiyorum. Başkasının ne yaptığı, ne ettiği onları ilgilendirir. Ben yaklaşık 2 milyon Diyarbakırlının hepsinin oyuna talibim. Benim 25 gündür yaptığım çalışma da onu gösteriyor. Hiç kimsenin siyasi görüşüne, duruşuna bakmadan randevularımı alıyorum tüm odalara gidiyorum. Gittiğimde çok kısa kendimi tanıtıp, onların önerilerini alıyorum. Büyükşehir başta olmak üzere 17 ilçemizin 17'sini de alacağız. Cenabı hak bunu bize nasip edecek. Sebebi de şu; biz çalışıyoruz." - DİYARBAKIR
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