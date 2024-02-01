Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, seçim propaganda ilanları hakkında açıklama yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, muhtar ve belediye başkanı adaylarının kendilerine ait seçim propaganda ilan görsellerinin asılması hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yaptı.
Belediye başkanı ve muhtar adaylarının ilan görsellerinin nerelere ve ne şartlarda asılacağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan kararlar olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, hiçbir muhtar adayı ve belediye başkanı adayına karşı art niyetli olmadıklarını kaydetti. Adayların kullanacakları alanların belediyeye ait kamu alanları olduğunu ve izinlerin alınması gerektiğini belirten Kaya açıklamasında şunları söyledi:
"Öncelikle 31 Mart seçimlerinin sulh ve sükunet içinde, ülkemiz ve şehirlerimizin yararına olmasını temenni ediyorum. Seçimlerle ilgili yapılması gereken tüm süreçler, yüksek seçim kurulu tarafından belirlenmiştir. Buna göre YSK propaganda ve ilan görsellerinin nerelere asılacağını önceden belirlemiştir. YSK bu kuralları halkın huzur ve refahının bozulmaması, yaya ve taşıt trafiğinin tehlikeye girmemesi açısından alır."
"Hiçbir muhtar ve belediye başkanı adayına karşı art niyet içinde olmamız mümkün değildir"
Açıklamasında "Belediye başkanlığı olarak hiçbir muhtar ya da belediye başkanı adayına karşı art niyetli şekilde davranmamız mümkün değildir" ifadesini kullanan Başkan Kaya, "Bu konuda daha önce mecliste yaptığı konuşmada Sayın Melek Mızrak Subaşı, belediyemizden izin alınması gerektiğini vurgulamıştı. YSK kararlarının uygulanmasında yerel yönetimler olarak belediye ve ilgili birimleri gerekli katkıları sağlar. Bilecik belediye başkanlığı olarak bizler de YSK seçim kararlarına ilişkin belirtilen yerler dışında, ancak il ve ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılabileceği konusunda gerekli bilgilendirici açıklamaları yaptık" dedi.
"Önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlığına aday değilim"
Kaya, "Sizlerin oyları ve belediye meclisi üyelerimizin taktirleriyle Bilecik Belediye Başkanı olarak seçildim. Sizlere sadece 2 ay hizmet etme imkanına sahip olacağım. Önümüzdeki seçimlere de belediye başkanlığına aday değilim. Tek isteğim bu süre zarfında Bilecik ve Bileciklilere hayırlı hizmetlerde bulunmaktır. Bu sürede tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağımızı bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, seçim propaganda ilanları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?