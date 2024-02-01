Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, seçim propaganda ilanları hakkında açıklama yaptı

Politika

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, muhtar ve belediye başkanı adaylarının kendilerine ait seçim propaganda ilan görsellerinin asılması hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yaptı.

Belediye başkanı ve muhtar adaylarının ilan görsellerinin nerelere ve ne şartlarda asılacağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan kararlar olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, hiçbir muhtar adayı ve belediye başkanı adayına karşı art niyetli olmadıklarını kaydetti. Adayların kullanacakları alanların belediyeye ait kamu alanları olduğunu ve izinlerin alınması gerektiğini belirten Kaya açıklamasında şunları söyledi:

"Öncelikle 31 Mart seçimlerinin sulh ve sükunet içinde, ülkemiz ve şehirlerimizin yararına olmasını temenni ediyorum. Seçimlerle ilgili yapılması gereken tüm süreçler, yüksek seçim kurulu tarafından belirlenmiştir. Buna göre YSK propaganda ve ilan görsellerinin nerelere asılacağını önceden belirlemiştir. YSK bu kuralları halkın huzur ve refahının bozulmaması, yaya ve taşıt trafiğinin tehlikeye girmemesi açısından alır."

"Hiçbir muhtar ve belediye başkanı adayına karşı art niyet içinde olmamız mümkün değildir"

Açıklamasında "Belediye başkanlığı olarak hiçbir muhtar ya da belediye başkanı adayına karşı art niyetli şekilde davranmamız mümkün değildir" ifadesini kullanan Başkan Kaya, "Bu konuda daha önce mecliste yaptığı konuşmada Sayın Melek Mızrak Subaşı, belediyemizden izin alınması gerektiğini vurgulamıştı. YSK kararlarının uygulanmasında yerel yönetimler olarak belediye ve ilgili birimleri gerekli katkıları sağlar. Bilecik belediye başkanlığı olarak bizler de YSK seçim kararlarına ilişkin belirtilen yerler dışında, ancak il ve ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılabileceği konusunda gerekli bilgilendirici açıklamaları yaptık" dedi.

"Önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlığına aday değilim"

Kaya, "Sizlerin oyları ve belediye meclisi üyelerimizin taktirleriyle Bilecik Belediye Başkanı olarak seçildim. Sizlere sadece 2 ay hizmet etme imkanına sahip olacağım. Önümüzdeki seçimlere de belediye başkanlığına aday değilim. Tek isteğim bu süre zarfında Bilecik ve Bileciklilere hayırlı hizmetlerde bulunmaktır. Bu sürede tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağımızı bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK