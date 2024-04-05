Bilecik Belediyesi İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Bilecik Belediyesi İftar Yemeği Düzenledi

Bilecik Belediyesi İftar Yemeği Düzenledi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla selamlaşarak, ramazanın güzelliklerini paylaştı.

05.04.2024 23:02  Güncelleme: 23:11
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Bilecik Belediyesi organizasyonda düzenlenen iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda verilen iftar yemeğine, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi tüm vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet eden Başkan Melek Mızrak Subaşı, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşamaktan duyduğu sevinci belirtti. Başkan Subaşı, "Öncelikle tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin. Güzel ve sağlıklı geçen bir seçimden sonra sizlere hizmet etmek üzere görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek, şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden sizlerin ramazan bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Subaşı, iftar programı sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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