Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 13 Ocak 2024 tarihinde Belediye Başkanı seçilen Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya yerine kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla Meclis Birinci Başkan Vekili seçiminin yapıldığı toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Hasan Cinit, Meclis 1. Başkan Vekili olarak seçildi.
Partisinden istifa eden ve 13 Ocak 2024 tarihinde Belediye Başkanı seçilen Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya yerine Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Çevre Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Cabir Sağlam seçildi. Belediye Başkanlığının yüzde 1,76 oranında hissedarı olduğu Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de Belediyemizi temsil etmek üzere 13 Ocak 2024 tarihinde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Sadık Kaya'ya yetki verilmesi konusunun görüşülerek, oy çokluğuyla yetki verildi. Yetki konusunda ayrıca Başkan Sadık Kaya'ya Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Belediye Başkanlığının S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yüzde 92 oranındaki hissesine ilişkin olarak Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere 13 Ocak 2024 tarihinde Belediye Başkanı seçilen Mustafa Sadık Kaya 'ya yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.
İtfaiyeye araç alım komisyona sevk edildi
Toplantının bir diğer gündem maddesi olarak Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin kamyonet 4x2 acil müdahale aracı ve 1 adet 4x4 pick-up kentsel arama kurtarma öncü araçlarının satın alınması konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Belediye Başkanlığı itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin kamyonet 4x2 acil müdahale aracı ve 1 adet 4x4 pick-up kentsel arama kurtarma öncü araçlarının satın alınması konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İmar konularının görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca, mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait müzekkerede belirtilen taşınmazların satışına, trampasına (takas) ve buna ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunu görüşülmeden gündem maddelerinden çıkarıldı. - BİLECİK
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