Bilecik Heyeti Ankara\'da Bakan Murat Kurum ile Görüştü

Bilecik heyeti, Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeleri görüşmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan oluşan Bilecik heyeti, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek ilçenin öncelikli yatırım ve hizmet taleplerini değerlendirdi. Görüşmede, Pazaryeri'nin gelişimine katkı sağlayacak projeler ile ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlar ele alınırken, planlanan çalışmaların hayata geçirilme süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ankara ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmenin, ilçeye kazandırılması planlanan projeler açısından önemli olduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçeye kalıcı eserler kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tekin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilçemize eser kazandırmaya, taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. İlçemizin taleplerine her zaman kapısını ve gönlünü açan, desteklerini esirgemeyen Bakanımız Murat Kurum'a hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.