Bilecik'te Çaltı Muhtarı Seçimi Yeniden Yapılacak - Son Dakika
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Bilecik'te Çaltı Muhtarı Seçimi Yeniden Yapılacak

Bilecik\'te Çaltı Muhtarı Seçimi Yeniden Yapılacak

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası muhtar seçilen Ali Pazvant'ın eksik evrakları tespit edildi. Bu nedenle seçimler iptal edilerek 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak.

19.05.2024 11:28
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Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Çaltı Muhtarı Ali Pazvant'ın eksik evraklarından dolayı seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir oy farkıyla muhtar seçilen Ali Pazvant mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulunca yapılan incelemelerden Pazvant'ın evrak eksikliği tespit edildi. Ardından seçimin iptal edilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildi. 2 Haziran pazar günü yapılacak seçimlerde Çaltı Muhtarı yeniden seçilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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