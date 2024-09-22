Bilecik'te Çöp Toplama Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bilecik'te Çöp Toplama Krizi

Bilecik\'te Çöp Toplama Krizi

Bilecik Belediyesi aidatlarını ödemediği için çöp toplama sorunu yaşandı, başkan açıklama yaptı.

22.09.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyesinin birliğe ödemesi gerek aidatları aksatması nedeniyle kentte "çöp toplama" sorunu yaşandığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazaryeri Belediye Başkanı da olan Tekin, geçen günlerde ilde çöp toplama işini üstlenen firmanın çalışanlarının "maaşlarını alamadıkları" gerekçesiyle kent merkezindeki çöpleri toplamadığını hatırlattı.

Yaşanan olayın ardından birlik olarak harekete geçtiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Kadın bir belediye başkanı olarak Bilecik Belediye Başkanımızın üzülmesine müsaade etmedik. Kendisini de bilgilendirdik. Bilecik'te yaşanan kısa süreli katı atık toplama krizi sonrası hemen konuya el attık. Sorunun kaynağı; Bilecik Belediyesinin birliğe aidat ödemelerini aksatması ve konuyu saptırarak algı operasyonu yürütmesidir. Hızlıca harekete geçtik.

Yüklenici firmalara ve belediyelerimize resmi bildirimleri yaptıktan sonra çöpleri toplama işini Bilecik halkını daha fazla mağdur etmeden hızlı ve profesyonelce, yepyeni ve sıfır araçlarla gerçekleştirdik."

Tekin, Bilecik Belediyesince yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, belediyenin birliğe olan borcu nedeniyle yüklenici firmalara ödeme yapılamadığını iddia etti.

Bu sebeple söz konusu firmaların da çalışanlarının maaşlarını ödeyemediğine değinen Tekin, şunları bildirdi:

"Çöp toplayan ekipler işe çıkmama eylemi gösterdiler. Bu da emekçileri ve Bilecik halkını mağdur etmişti. Belediye, sosyal medyada verdiği demeçlerle konuyu saptırdı. Biz kendilerinden kaynaklı sorunu çözmek için çabalarken onlar gerçekleri çarpıtarak şov hazırlığı içindeydi. Borçlarını ödemeleri konusunda aradığımızda, 'Bugün işçiler çöpe çıkmazlarsa parayı yarın da ödemeyiz' dediler. Biz de bunun üzerine ilgili firmaları yazılı ve sözlü olarak uyardıktan sonra hukuki işlemleri bitirdiğimiz gibi hızlıca çöpleri topladık."

Kaynak: AA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Politika, Belediye, 3-sayfa, bilecik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik'te Çöp Toplama Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çöp Toplama Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement