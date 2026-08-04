Bilecik’te iki aylık su faturaları Meclis gündeminde

Bilecik Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında iki aylık su faturaları gündeme geldi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Rafet Sünetçi, su faturalarının halen iki aylık kesildiğini belirterek konuya ilişkin açıklama istedi. Sünnetçi, "Bu su faturalarının halen iki aylık geldiği söyleniyor. Faturalar iki aylık gelince ister istemez kotayı geçince fazla para ödemesi yapılıyor. Bunu hala çözemedik, aşamadık. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Soruya cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Arkadaşlarımızın çoğu zaman faturaları iki ayda bir kesmesinin sebebi, her ay kesildiğinde vatandaşların daha fazla vergi dilimine maruz kalmasıdır. Fatura belli bir limitin altındaysa vatandaşlarımız ekstra vergi ödemiş oluyor. Aslında bu uygulamayla bir yandan vatandaşımızı korumuş oluyoruz. Ayrıca önümüzde ciddi bir sayaç değişim süreci var. Yasal düzenleme kapsamında kullanım süresi dolan 10 bin sayacı değiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız en uygun teklifleri almak için firmalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yaşar başkanımız ve su birimimiz bu konuda ciddi anlamda emek harcıyor. Yakın zamanda çok sayıda sayacımız değiştirilecek. Arkadaşlarımızın sayaç tespit çalışmalarıyla da ilgilenmesi nedeniyle gecikmeler yaşandı" dedi.