Bilecik ve Karasu\'da Kadın Belediye Başkanları Seçildi

Politika

Bugün gerçekleşen Bilecik Belediyeler Birliği ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanlığı seçimlerinde 2 kadın belediye başkanı seçildi.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda ilk olarak Bilecik Belediye Birliği Başkanlığı seçimleri yapıldı. 22 üyenin tamamının katıldığı seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, birlik başkanlığı için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i önerdi. Ardından İYİ Parti, CHP ve MHP'li belediye başkanlarında bir aday çıkmayınca Tekin, 22 üyenin tamamının oyunu alarak Bilecik Belediye Birliği Başkanlığı seçildi.

"İnşallah tek temennimiz ilimizi en güzel şekilde ülkemiz çapında birlik adına tanıtmak olacak"

Tekin bir teşekkür konuşması yaparak, "Bilecik Belediyeler Birliği'nin amacına uygun ve gelecekte hem sosyal hem kültürel anlamda sadece çöp birliği olmaktan ziyade hem Bilecik'imizi tanıtacak faaliyetlerinde olabileceği güzel bir ortam amaçlıyoruz hedefliyoruz. İnşallah tek temennimiz ilimizi en güzel şekilde ülkemiz çapında birlik adına tanıtmak olacak. Bu bağlamda tekrar hem birliğimize hem ilimize ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.

MHP'li Başkan CHP'li Başkanı önerdi

Ardından Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği seçimlerine geçildi. MHP'li Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bu birliğin başkanının CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı olması gerektiğini, bu birlikten en çok suyu Bilecik'in kullandığını ve Bilecik Belediyesin imkanların daha iyi olduğunu söyledi. Ardından birlik üyesi belediye başkanları bu teklifi uygun görürken, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı seçildi.

"Bu birlik evet çok sıkıntılı bir birlik aynı zamanda hepimiz için çok kıymetli bir birlik"

Subaşı teşekkür konuşmasında, "Ben inanıyorum ki bu dönem siyaset üstü bir dönemle birlikte ilimize hizmet edeceğiz. Çünkü biz bu perdenin arkasında her birimiz birbirimizle abi kardeş diyaloglarımız var, güzel dostluklarımız var. İnşallah güzel işler yapalım. Bu birlik evet çok sıkıntılı bir birlik aynı zamanda hepimiz için çok kıymetli bir birlik. Karasu'dan bizler suyumuzu almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki zamanlar için evet bir takım çalışmalarımızı başlattık. Yerel kaynaklarımızı hızlandırıyoruz ama bu demek değil ki Karasu'dan ayrılacağız. Karasu yine bizim can damarımız olmaya devam edecek. Belediyemizde bununla alakalı ciddi bir teknik ekip var. Ama amacımız hep birlikte en az hasarla yola çıkmak ve bu yolu devam ettirmek. Lokomotif görevini görmek, teknik ekibimizle birlikte daha hızlı müdahale edebilmek hem ekipman konusunda hem malzeme konusunda birazdan arkadaşım tabi daha detaylarıyla anlatacaktır ama" dedi.

"Amacımız tabi ki ilimize bu tür sıkıntılarla daha az boğuşmasını sağlamak ve hesap verebilir konuma da gelmek istiyoruz"

Subaşı konuşmasının devamında, "Küçücük bir su kesildiğinde diğer bölgeleri bu su kesintisi çok fazla etkilemezken biz belediye olarak organize sanayiden satın aldığımız su buradaki birliğin maliyetinden daha fazla bize yol açıyor. Amacımız tabi ki ilimize bu tür sıkıntılarla daha az boğuşmasını sağlamak ve hesap verebilir konuma da gelmek istiyoruz. Tabi ki vatandaşlarımız biz su faturasını sana ödüyoruz o yüzde kesintisinin hesabını sen ver diye kapımıza geliyor haklıdır vatandaş her zaman haklıdır. Bizler bu konuda talibiz. Sizlerin de tabi ki birlik başkanı oylarına talibiz. Bizler bugüne kadar birlik yönetimlerinde ben de geçtiğimiz yıl başkanların seçimine 1 buçuk yıl kadar eşlik ederek küçükte olsa tecrübe kazanmıştım. Nasıl belediyeler birliğini hep birlikte götürüyorsak bunu hep birlikte götürmemiz gerektiği inancındayım. Artık seçimler bitti. Her yerde söylüyoruz AK Parti'den seçilen arkadaşlarımız, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi hepimiz diyoruz ki rozetlerimizi çıkardık bir yere koyduk artık hizmet zamanı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK