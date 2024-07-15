Binali Yıldırım: 15 Temmuz ikinci Çanakkale destanıdır - Son Dakika
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Politika

Binali Yıldırım: 15 Temmuz ikinci Çanakkale destanıdır

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları hatırlatarak, halkın ve Hakk'ın gücünün tankın gücünü yenmiş olduğunu belirtti. Yıldırım, bu destanın ikinci Çanakkale destanı olduğunu ifade etti.

15.07.2024 23:18
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Son başbakan darbe gecesi yaşananları hatırlattı: "Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır"

Binali Yıldırım: "O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir"

SAKARYA - Türkiye'nin 27'nci ve son başbakanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin gecesinde yaşananlara ve Türk halkının dayanışmasına değinerek, "O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bu millet büyük bir destan yazdı. Bana göre bu destan ikinci Çanakkale destanıdır" dedi.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği için Sakarya'ya geldi. Adapazarı'nda bulunan Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti. Kürsüye çıkan Türkiye'nin 27'nci ve son başbakanı Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 gecesinde başlattığı hain darbe girişiminde yaşananları anlattı.

"O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir"

Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Yıldırım, "8 yıl az bir süre değil ama o gece bugünkü gibi aklımızda. O gece ne yazık ki asker kılığına girmiş teröristler, milletin kendilerine emanet ettiği silahları, tankları, tüfekleri, uçakları gasp ederek, yine millete doğrultmaktan çekinmediler. 2016 yılının 24 Mayıs'ında 65'inci hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanımız bize verdi ve hükümeti kurduk. 52'nci gün 15 Temmuz ile karşı karşıya kaldık ve gördük ki FETÖ mensupları bu işe girişmişler. Adını koyduk ve saat 23.00'da ilk açıklamayı yaptık. Cumhurbaşkanımız da Marmaris'ten dönünce havaalanında milleti meydanlara davet etti. O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir" dedi.

"Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır"

Milletin büyük bir destan yazdığına dikkat çeken Binali Yıldırım, "Bana göre bu destan, ikinci Çanakkale destanıdır. Bu teröristler kendi başına hareket etmiyor. Bunların ağa babaları var, bunların arkasında sömürgeci ülkeler var. Bu ülkelerin Türkiye, Anadolu, Orta Asya gibi topraklarda bitmeyen hesapları var. Dolayasıyla bu hesaplar bundan sonra da olmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 15 Temmuz ikinci Çanakkale destanıdır - Son Dakika

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