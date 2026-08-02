Binali Yıldırım Beşpınar Köyü\'nde Harman Şenliği\'ne Katıldı

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünden düzenlenen Harman Şenliği'ne katılarak tırpan salladı.

Harman Şenliği etkinlikleri kapsamında geleneksel hasat çalışmalarına katılan Yıldırım, tırpan sallayarak etkinliğe renk kattı. Daha sonra müzeyi gezen Yıldırım, Anadolu'nun köklü yaşam kültürünü, geleneksel üretim anlayışını ve zengin kültürel mirasını yansıtan eserleri inceledi. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik projeler ele alınırken, müzenin Bayburt'un kültür ve turizmine sunduğu katkılar da değerlendirildi.

Program, Harman Şenliği etkinliklerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.