Binali Yıldırım, Karabağlar\'da vatandaşlarla iftarda buluştu

Politika

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Karabağlar ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Yıldırım, Kibar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftarda, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç'a destek istedi.

İzmir'de belediyelerin hizmet yapmadığını belirten Yıldırım, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin 3,5 milyar lira borcu var. Nereye bu borcu? Çalışanlarının sigortasını, vergisini ödememiş. Senin devralacağın Karabağlar Belediyesinde de de böyle bir sorunun olacak. Karabağlar'da iktidar vakti de geldi." diye konuştu.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç da projelerini anlatıp, vatandaşlardan destek istedi.

İftara, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda davetli katıldı.