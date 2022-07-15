Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 12:07

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Bingöl'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle şehitlik anıtına karanfil bırakıldı, resim ve fotoğraf sergisi gezildi.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

BİNGÖL - Bingöl'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle şehitlik anıtına karanfil bırakıldı, resim ve fotoğraf sergisi gezildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Bingöl şehitliği ziyaret edildi. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİŞHAK Derneği tarafından Sanat Sokağı'nda açılan 15 Temmuz Kardeşlik Ruhu Resim ve Fotoğraf Sergisi gezildi.

Düzenlenen etkinliklere Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programların gün boyu devam edeceği bildirildi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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