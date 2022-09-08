Bingöl haber... AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'İmza Bir Genç' kampanyası

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca 'İmza Bir Genç' kampanyası başlatılarak, dijital ortamda ulaşılacak gençlerin partiye üyeliğinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 'İmza Bir Genç' kampanyasını başlatarak, partiye üye olmak isteyen 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin ya da parti üyeliği olup arkadaşını partiye davet ederek üye yapmak isteyen gençlerin, web sitesi üzerinden başvuru yapabileceği platform oluşturdu. Web sitesindeki formu dolduran gençler, bulundukları il ve ilçelerde AK Parti'li yetkililerce önce telefonla aranıyor ardından da ev veya iş yerlerinde ziyaret ediliyor. Bu sırada ıslak imzası alınan gencin partiye üyelik işlemleri tamamlanıyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Bir partinin gücünü üye sayısı yansıtır" sözünü kendilerine şiar edindiklerini belirterek, "Bunun gereği olarak da genç üye sayımızı artırmak ve daha çok genç arkadaşımızla diyaloğa geçmek için çabaladık. 'İmza Bir Genç' kampanyası ile de dijitalde genç arkadaşlarımızın üyeliklerini kolaylaştırıyor, onları AK Parti Gençlik Kolları ailesinin bir parçası yapmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyonun üzerindeki üyeyle Türkiye'nin en büyük ve en güçlü gençlik hareketi olduğunun altını çizen İnan, "2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç arkadaşımızın her biriyle bire bir temas etme çalışmalarımız sürüyor. 'İmza Bir Genç' kampanyası ile yeni oy kullanacak genç arkadaşlarımızla olan bağımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu, partimizin politikalarını ve gençlik kollarımızın çalışmalarını daha yakından görebilmek için genç arkadaşlarımızı 'İmza Bir Genç' kampanyasına katılmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.