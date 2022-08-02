Değirmenci, "2023 seçimleri için bizim saklımız, gizlimiz yok" - Son Dakika
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Değirmenci, "2023 seçimleri için bizim saklımız, gizlimiz yok"

02.08.2022 16:37
Değirmenci, "2023 seçimleri için bizim saklımız, gizlimiz yok"

Bir dizi ziyaretler için Karabük'e gelen Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanabilmesi için önem verdiklerini belirtti.

Bir dizi ziyaretler için Karabük'e gelen Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanabilmesi için önem verdiklerini belirtti.

Bir dizi temaslar için kente gelen Değirmenci, ikinci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam etti. Karabük Valisi Fuat Gürel ile görüşen Değirmenci, kentteki sorunları çözme noktasında sendikanın her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Gürel, Değirmenci'ye teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ı, TSO Başkanı Mehmet Mescier'i, MHP İl Başkanı Adem Kar'ı ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti ziyaretinde konuşan Değirmenci, "AK Parti benim 30 yıl öncesinde Refah Partisinin yasaklı dönemindeki süreçte içinde bulunan, yükünü her zaman omuzlarımda taşımak için gayret ettiğim, sonrada da AK Partinin kuruluşunda katkı vermiş bir kardeşinizim. Burada herhangi bir siyasi partiyi ziyaret ediyorsam da aslında kendimizi ziyaret ediyoruz. Bundan da çok mutluyuz. 2023 seçimleri için bizim saklımız, gizlimiz yok. Bugün CHP ziyaretinde de söyleyeceğim. 2023 seçimlerinde bir hedefimiz var. Cumhur ittifakının tekrar kazanabilmesi için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi alıp istikrarının devam etmesi için, ağlayan anaların gözyaşlarının dinmesi için en az AK Parti kadar Genel Başkan Yardımcılığını yaptığım Hak-İş Konfederasyonu'nun da önem verdiğini bir çoğunuz da biliyorsunuzdur" dedi.

Değirmenci Konuşmanın ardından Gazeteciler Cemiyeti Metin Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek kentte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

İsmail Altınöz, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Değirmenci, '2023 seçimleri için bizim saklımız, gizlimiz yok' - Son Dakika

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