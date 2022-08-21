BAE'nin İran Büyükelçisi Al Zaabi 6 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor - Son Dakika
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BAE'nin İran Büyükelçisi Al Zaabi 6 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor

21.08.2022 19:19
BAE'nin İran Büyükelçisi Al Zaabi 6 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran'ın başkenti Tahran'a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran'ın başkenti Tahran'a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da İran'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de İran ile olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran'ın başkenti Tahran'a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ateşe verilmişti

Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da aralarında Suudi Arabistan vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu idamlara tepki göstermişti. İran'daki protestolar sırasında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.

Kuveyt bu ayın başlarında ise 2016'dan bu yana İran'a ilk büyükelçisini atadı. - ABU DABİ

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BAE'nin İran Büyükelçisi Al Zaabi 6 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'nin İran Büyükelçisi Al Zaabi 6 yıl aradan sonra Tahran'a dönüyor - Son Dakika
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