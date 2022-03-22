Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya, Yeşil Enerji Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya, Yeşil Enerji Anlaşmaları İmzaladı

22.03.2022 14:13
Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya, Yeşil Enerji Anlaşmaları İmzaladı

DUBAİ, 22 Mart (Xinhua) — Anlaşmalar, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile Alman enerji şirketleri Hydrogenious ve Uniper arasında yapıldı. WAM, "Almanya'yla ortaklıkların genişlemesinin, Avrupa'da verimli iş ilişkilerinin yolunu açtığını ve ADNOC'un Asya'daki temiz hidrojen pazarlarındaki pozisyonunun üzerine inşa edildiğini" kaydetti. BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al Cabir, dünyaya düşük […]

DUBAİ, 22 Mart (Xinhua) — Anlaşmalar, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile Alman enerji şirketleri Hydrogenious ve Uniper arasında yapıldı. WAM, " Almanya'yla ortaklıkların genişlemesinin, Avrupa'da verimli iş ilişkilerinin yolunu açtığını ve ADNOC'un Asya'daki temiz hidrojen pazarlarındaki pozisyonunun üzerine inşa edildiğini" kaydetti. BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al Cabir, dünyaya düşük emisyonlu enerji sağlamaya katkıda bulunan girişim ve projeleri uygulama konusunda aynı vizyon ve hedeflere sahip ortaklarla işbirliği yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Habeck'in BAE'ye yaptığı ziyaret, Almanya'nın uluslararası düzeyde yayın yapan medya şirketi Deutsche Welle'ye (DW) göre, "Almanya'nın Rus petrol ve doğalgaz kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak alternatif enerji kaynakları bulma amacı taşıyan" Ortadoğu gezisi kapsamında gerçekleştiriliyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Petrol, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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