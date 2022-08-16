BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

16.08.2022 20:04
BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
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