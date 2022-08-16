BM Genel Sekreteri, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Antonio Guterres 'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek

Kaynak: AA

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