BM'den Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde askerden arındırılmış bölge çağrısı - Son Dakika
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BM'den Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde askerden arındırılmış bölge çağrısı

06.09.2022 22:52
BM'den Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde askerden arındırılmış bölge çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde taraflara askerden arındırılmış bölge çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde taraflara askerden arındırılmış bölge çağrısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde Ukrayna ve Rusya güçleri arasındaki çatışmalara yönelik endişeler devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde taraflara askerden arındırılmış bölge çağrısında bulunarak, "İlk adım olarak, Rus ve Ukrayna kuvvetleri santral sahasına doğru veya santral sahasından herhangi bir askeri faaliyette bulunmama taahhüdü vermelidir" dedi.

Guterres, "İkinci bir adım olarak, askerden arındırılmış bölge üzerinde bir anlaşma sağlanmalı. Özellikle bu, Rus güçlerinin tüm askeri personel ve teçhizatını bu bölgeden çekme taahhüdünü ve Ukrayna güçlerinin oraya girmeme taahhüdünü içerecektir" ifadelerini kullandı.

UAEA, santralde hasar tespit etmişti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyareti sonrası yayınladığı raporda, santralinin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması çağrısında bulunmuş, uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği belirtilmişti. İnsan kaynaklı hataların nükleer bir felakete neden olabileceğine dikkat çeken UAEA, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında. Bu sürdürülebilir değil ve insan hatasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

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UAEA'dan Zaporijya Nükleer Santrali raporu: 'Derhal bir güvenlik bölgesi kurulmalı' UAEA'dan Zaporijya Nükleer Santrali raporu: 'Derhal bir güvenlik bölgesi kurulmalı' BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BM'den Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde askerden arındırılmış bölge çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM'den Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde askerden arındırılmış bölge çağrısı - Son Dakika
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