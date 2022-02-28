Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: "Ukrayna'dan 500 binden fazla kişi kaçtı" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonlar devam ederken, Birlemiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırılar nedeniyle 500 binden fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığını belirtirken, "500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Ukrayna'da 7'si çocuk olmak üzere 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve 304 yaralının tespit edildiğini açıkladı. Gerçek rakamın "daha da yüksek" olmasından endişe ettiklerini dile getiren Bachelet, "Sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım çok daha yüksek" diye konuştu. - CENEVRE