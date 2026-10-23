Birol, Avrupa'da gaz rezervlerinin kış öncesi rekor düşük olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika
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Birol, Avrupa'da gaz rezervlerinin kış öncesi rekor düşük olduğu uyarısında bulundu

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Birol, Avrupa\'da gaz rezervlerinin kış öncesi rekor düşük olduğu uyarısında bulundu
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IEA Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın rekor düşük doğal gaz rezervleriyle kışa girdiğini ve daha fazla arz şokuna dayanamayacağını uyardı. Birol, Körfez'e bugün barış gelse bile LNG maliyetlerinde artış yaşanabileceğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın rekor seviyede düşük doğal gaz rezervleriyle kışa girdiği konusunda uyarıda bulunarak, "Bu yıl da, gelecek yıl da Avrupa için hayat kolay olmayacak" dedi.

IEA Başkanı Fatih Birol, çarşamba günü Berlin'de düzenlenen uluslararası bir konferansın oturum aralarında Al Jazeera'ye konuştu. Birol, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın küresel tedarik zincirlerini aksattığı bir dönemde Avrupa'nın rekor seviyede düşük doğal gaz rezervleriyle kışa girdiği ve daha fazla arz şokuna dayanamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Birol, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan enerji kesintilerinden tüm bölgelerin etkilendiğini, ancak Avrupa'nın özellikle savunmasız olduğunu ve Körfez'e bugün barış geri dönse bile önümüzdeki aylarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) maliyetlerinde artışla karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Birol, "Ateşkes için en uygun gün, dün olurdu" dedi. Birol, "Normalde kış öncesinde Avrupa ülkelerinin çok fazla doğal gaz stoğu olur, ancak bu kışa girerken sahip olduğumuz doğal gaz stokları tarihi olarak ortalamaların çok altında" ifadelerini kullandı. Birol, "Bence sert bir kış geçirirsek Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında artış görebiliriz" dedi ve enerjinin giderek siyasallaşmasının belirsizliği artırdığını vurguladı. Birol, "Bu yıl da gelecek yıl da Avrupa için hayat kolay olmayacak" uyarısını yaptı.

"Umarım her iki boğaz da yakın zamanda şartsız bir şekilde açılır"

Hürmüz'e alternatif olan Babülmendep Boğazındaki gerilimlerin ise durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekleyen Birol, "Dünya liderleri nasıl düşünüyorlar? Hükümetlerin gerekli önlemleri almamış olmasından gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Şimdi herkes acele ediyor, önlemler alıyor. Orta Doğu ülkeleri yeni boru hatları inşa ediyor, Hürmüz Boğazı'nı bypass eden yeni boru hatlarını genişletiyor ama bence bu çabalar çok daha önce yapılmalıydı" şeklinde konuştu. Birol, savaşın etkilerinin aylarca hissedileceğini belirterek savaşın enerjinin dünya çapında nasıl taşınacağını geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğini vurguladı. Birol, "Umarım her iki boğaz da yakın zamanda şartsız bir şekilde açılır. Aksi takdirde enerji dünyasında, fiyatları bugün olduğu gibi belirli bir seviyede tutmak için elimizde pek fazla tampon bölge kalmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Avrupa'da tasarruf gündemde

Avrupa ülkeleri uzun zamandır sanayi için elektrik üretmek ve dondurucu kış aylarında evleri ısıtmak için ithal gaza bağımlıydı. Savaş öncesinde kıtanın LNG'sinin neredeyse 10'da 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak gemilere yönelik saldırılar, ithalatı önemli ölçüde düşürdü. AB enerji bakanlarının şu anda hane halklarından ve işletmelerden tüketimi kısıtlamalarını isteyip istemeyeceklerini değerlendirdikleri belirtiliyor.

Kaynak: İHA
Fatih BirolPolitikaEkonomiBerlinKörfezEnerjiDünyaSon Dakika

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