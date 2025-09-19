ABD\'nin vizesini iptal ettiği Filistin liderine BM\'den onay

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, "Filistin Devleti'nin 80. oturuma katılımı" başlıklı oylamasında, ABD'nin vizesini iptal ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta gerçekleştirilecek oturuma video konferans yoluyla katılmasına izin veren tasarıyı 145 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek 80. Genel Kurul Toplantısı oturumuna katılmasına izin veren tasarıyı oylamaya sundu.

145 OYLA KABUL EDİLDİ

"Filistin Devleti'nin 80. oturuma katılımı" başlıklı 156 ülkenin katıldığı oylamada, 145 ülke Abbas'ın katılımı lehinde oy kullanırken, 5 ülke aleyhinde, 6 ülke ise çekimser oy kullandı. Oylama sonucunda Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın toplantıya video konferans yoluyla katılmasına izin veren tasarı kabul edildi.

Oylamada Abbas'ın katılımı aleyhinde oy kullanan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Palau, Paraguay ve Nauru yer aldı. Arnavutluk, Fiji, Macaristan, Kuzey Makedonya, Panama ve Papua Yeni Gine ise çekimser oy kullandı.

Ülkelerin verdikleri oylar şöyle:

ABD MAHMUD ABBAS'IN VİZESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Oylama kararı, ABD hükümetinin Abbas ve beraberindeki 80 Filistinli yetkilinin New York'a gelmesine izni verilmeyeceğini açıklamasının ardından alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Abbas ve Filistin yetkililere ABD'ye gelmeleri için vize verilmeyeceğini belirtmişti.