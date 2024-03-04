BM Genel Kurulu Başkanı Gazze\'deki Durumu Felaket ve Utanç Verici Buldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, BM Genel Kurulu'ndaki Gazze konulu Acil Özel Oturum'da yaptığı konuşmada, "Gazze'deki durum felaket, insafsız ve utanç verici. Geçen hafta Gazze Şehri'nde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım" dedi.
BM Genel Kurulu, ABD'nin 20 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar taslağını veto etmesinin ardından Acil Özel Oturum düzenledi. BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis yaptığı konuşmada, BM'nin 1945'teki kuruluşundan bu yana gelecek nesilleri savaş belasından kurtarmak gibi kapsamlı bir görevi olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu Gazze'deki krizi sona erdirmek için şimdi harekete geçmeye çağırdı. Francis, "Gazze'deki durum felaket, insafsız ve utanç verici. Geçen hafta Gazze Şehri'nde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım" dedi.
Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı Refah'ta İsrail'in kara harekatının devam etmesinden son derece endişe duyduğunu ifade eden Francis, masum sivillerin hayatını kurtarmak için azami itidal çağrısında bulundu. İsrail'in insani yardım erişimine getirdiği kısıtlamaların hayat kurtaran yardım akışını büyük ölçüde azalttığını belirten Francis, UNRWA'nın ocak ayından şubat ayına kadar Gazze'ye giren kamyon sayısında yüzde 50'lik bir azalma olduğunu bildirdiğini söyledi. Francis, "Bu nedenle insani yardım operasyonlarının ölçeğini hızla ve önemli ölçüde arttırmamız ve ihtiyaç sahibi tüm sivillere sınırsız erişim sağlamamız elzemdir" dedi.
Acil insani ateşkes çağrısında bulunan Francis, "Tüm taraflar, özellikle sivillerin ve sivil tesislerin korunmasıyla ilgili olarak, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır. Ayrıca, tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı ve ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma tam ve engelsiz erişimi sağlanmalıdır" dedi. - NEW YORK
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde bulunan Grand Bassam Kız Yetimhanesi'ni ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan okul öncesi sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Kurtulmuş, ziyaret sırasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek, yetim bırakılan çocuklara sahip çıkmanın insanlık borcu olduğunu vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmak için Polonya Parlamentosuna karar tasarısı sunacaklarını duyurdu. Tusk, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Tusk, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia'dan AB Komisyonunu Rusya ve Belarus'tan gelen tarım ürünlerine yaptırım uygulamaya çağıran bir karar tasarısını Parlamentoda oylamaya sunmasını isteyeceğini söyledi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor. Seçim çalışmalarını AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte sürdürüyor.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
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