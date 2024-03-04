BM Genel Kurulu Başkanı Gazze'deki Durumu Felaket ve Utanç Verici Buldu - Son Dakika
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Politika

BM Genel Kurulu Başkanı Gazze'deki Durumu Felaket ve Utanç Verici Buldu

BM Genel Kurulu Başkanı Gazze\'deki Durumu Felaket ve Utanç Verici Buldu

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Gazze konulu Acil Özel Oturum'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu felaket, insafsız ve utanç verici olarak nitelendirdi. Francis, uluslararası toplumu Gazze'deki krizi sona erdirmek için harekete geçmeye çağırdı ve insani yardım operasyonlarının arttırılması ve ihtiyaç sahiplerine sınırsız erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

04.03.2024 19:26  Güncelleme: 19:27
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, BM Genel Kurulu'ndaki Gazze konulu Acil Özel Oturum'da yaptığı konuşmada, "Gazze'deki durum felaket, insafsız ve utanç verici. Geçen hafta Gazze Şehri'nde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım" dedi.

BM Genel Kurulu, ABD'nin 20 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar taslağını veto etmesinin ardından Acil Özel Oturum düzenledi. BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis yaptığı konuşmada, BM'nin 1945'teki kuruluşundan bu yana gelecek nesilleri savaş belasından kurtarmak gibi kapsamlı bir görevi olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu Gazze'deki krizi sona erdirmek için şimdi harekete geçmeye çağırdı. Francis, "Gazze'deki durum felaket, insafsız ve utanç verici. Geçen hafta Gazze Şehri'nde yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım" dedi.

Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı Refah'ta İsrail'in kara harekatının devam etmesinden son derece endişe duyduğunu ifade eden Francis, masum sivillerin hayatını kurtarmak için azami itidal çağrısında bulundu. İsrail'in insani yardım erişimine getirdiği kısıtlamaların hayat kurtaran yardım akışını büyük ölçüde azalttığını belirten Francis, UNRWA'nın ocak ayından şubat ayına kadar Gazze'ye giren kamyon sayısında yüzde 50'lik bir azalma olduğunu bildirdiğini söyledi. Francis, "Bu nedenle insani yardım operasyonlarının ölçeğini hızla ve önemli ölçüde arttırmamız ve ihtiyaç sahibi tüm sivillere sınırsız erişim sağlamamız elzemdir" dedi.

Acil insani ateşkes çağrısında bulunan Francis, "Tüm taraflar, özellikle sivillerin ve sivil tesislerin korunmasıyla ilgili olarak, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır. Ayrıca, tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı ve ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma tam ve engelsiz erişimi sağlanmalıdır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Kurulu Başkanı Gazze'deki Durumu Felaket ve Utanç Verici Buldu - Son Dakika

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