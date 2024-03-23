BM Genel Sekreteri Guterres: 'Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez'

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır ziyareti çerçevesinde ziyaret ettiği Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez. Şimdi her zamankinden daha acil bir insani ateşkes zamanıdır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır temasları kapsamında Gazze'ye yardımların gönderildiği Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Burada BM'nin insani yardım çalışanlarıyla bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Guterres, "Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığım dönemden bu yana her yıl Ramazan ayında zor durumdaki Müslüman toplumlara ışık tutmak üzere bir dayanışma misyonu üstlendim. Bu Ramazan, Refah Sınır Kapısı'na Gazze'deki Filistinlilerin çektiği sıkıntılara, acılara ve bu sıkıntıları hafifletilmesinin önündeki engellere dikkat çekmek için geldim" dedi.

Sabah saatlerinde El Ariş'te bir hastaneyi ziyaret ettiğini ve yaralı Filistinliler ve aileleriyle bir araya geldiğini belirten Guterres, "Onların hikayeleri, yaşadıkları ve katlandıkları tüm zorluklar ile Mısır'ın ve Mısır halkının cömertliği ile dayanışması karşısında son derece duygulandım. Tekrar söylüyorum: Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez. Şimdi her zamankinden daha acil bir insani ateşkes zamanıdır. Silahları susturmanın zamanı geldi. Gazze'deki Filistinliler, kesintisiz bir kabusun içinde sıkışıp kaldılar. Topluluklar yok edildi. Evler yıkıldı. Bütün aileler ve nesiller yok edildi. Açlık ve kıtlık halkın peşini bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de pek çok insanın düzgün bir iftar yapamayacağını bilmek beni derinden üzüyor"

Ramazan'ın merhamet, kardeşlik ve barış değerlerini yayma zamanı olduğunu vurgulayan Guterres, "Gazze'deki Filistinlilerin aylardır çektiği bunca acıdan sonra İsrail bombaları hala düşerken, kurşunlar hala havada uçuşurken, toplar vurmaya devam ederken ve insani yardım hala engel üstüne engelle karşılaşırken, Ramazan'ı kutluyor olmaları korkunç bir durum. Ramazan ayında sizlerle birlikte oruç tutarken, Gazze'de pek çok insanın düzgün bir iftar yapamayacağını bilmek beni derinden üzüyor" şeklinde konuştu.

Guterres, kapının bir tarafında uzun yardım kuyruklarının diğer tarafında ise açlığın olduğuna dikkat çekerek, "Bu trajik olmaktan öte bir şey. Bu ahlaki bir rezalettir. Daha fazla saldırı her şeyi daha da kötüleştirecektir. Filistinli siviller, rehineler ve bölgedeki tüm insanlar için daha kötü. Tüm bunlar, acil bir ateşkes zamanından çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Tekrar söylüyorum. İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemelerinin tam ve sınırsız erişimine yönelik kesin bir taahhütte bulunmasının zamanı gelmiştir" dedi.

"BM'nin tüm üyelerini UNRWA'nın hayat kurtaran çalışmalarını desteklemeye çağırıyorum"

Konuşmasında Ramazan'ın merhamet ruhuna değinen Guterres, "Bu ruha uygun olarak, tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasının zamanı gelmiştir. Ayrıca, BM'nin tüm üyelerini Gazze'deki yardım operasyonlarının bel kemiği olan UNRWA'nın hayat kurtaran çalışmalarını desteklemeye çağırıyorum. Yardım akışını kolaylaştırmak için Mısır'la birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Mısır'ın Gazze halkını desteklemek için gösterdiği çabayı takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

Gazze'deki Filistinlilerin yalnız olmadıklarını bilmelerini istediğini belirten Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, hepimizin gerçek zamanlı olarak tanık olduğu dehşet karşısında öfke duyuyor. Ben dünyanın büyük kısmının, artık yeter diyenlerin ve hala insanlık onuru ile terbiyesinin küresel bir toplum olarak bizi tanımlaması gerektiğine inanların sesini iletiyorum. Bu bizim tek umudumuz" ifadelerini kullandı.

"Tarihin doğru tarafını seçelim"

Gazze'yi hayat kurtaran yardımlarla doldurmanın zamanının geldiğini vurgulayan Guterres, "Seçim çok açık: ya yardım dalgası ya da açlık. Yardımın tarafını ve tarihin doğru tarafını seçelim. Ben pes etmeyeceğim. Hepimiz Gazze'de ve tüm dünyada ortak insanlığımızın galip gelmesi için elimizden geleni yapmaktan vazgeçmemeliyiz" şeklinde konuştu. - EL ARİŞ