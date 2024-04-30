BM Genel Sekreteri İsrail'in Refah'a planladığı askeri harekata karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Politika

BM Genel Sekreteri İsrail'in Refah'a planladığı askeri harekata karşı uyarıda bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a planladığı muhtemel askeri harekatı engellemek için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Guterres ayrıca Gazze'deki insani krizin giderek kötüleştiğini ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. İsrail saldırılarının binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden olabileceğini belirten Guterres, uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında karayolunun en etkili yol olduğunu söyledi ve İsrail makamlarını bu konuda işbirliği yapmaya çağırdı.

30.04.2024 20:27
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a planladığı muhtemel askeri harekat hakkında, "Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri ve diğer pek çok hükümet böyle bir operasyona karşı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. İsrail üzerinde nüfuzu olan herkesi bunu önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde devam eden insani krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, "7 Ekim'den yaklaşık yedi ay sonra Gazze'deki insanların durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sürekli olarak insani ateşkes, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımın büyük ölçüde arttırılması çağrısında bulundum. Ne yazık ki bu henüz gerçekleşmedi. Ancak müzakereler bir kez daha devam ediyor" dedi.

"Savaşın bölge genelinde katlanarak daha da kötüleşeceğinden korkuyorum"

İsrail ve Hamas'a ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları çağrısında bulunan Guterres, "Bu yapılmadığı takdirde, savaşın hem Gazze'de hem de bölge genelinde tüm sonuçlarıyla birlikte katlanarak daha da kötüleşeceğinden korkuyorum" dedi.

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini aktaran Guterres, "Refah'a yönelik bir askeri saldırı, binlerce sivilin daha ölmesine ve yüz binlercesinin kaçmak zorunda kalmasına neden olacak. Bunun Gazze'deki Filistinliler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak, işgal altındaki Batı Şeria'da ve daha geniş bir bölgede ciddi yansımaları olacaktır. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri ve diğer pek çok hükümet böyle bir operasyona karşı olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. İsrail üzerinde nüfuzu olan herkesi, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum" dedi.

"Tamamen önlenebilir, insan eliyle oluşturulmuş bir kıtlığı önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız"

İsrail saldırılarında kaçan 1,2 milyon Filistinlinin Refah'a sığındığını ifade eden Guterres, "Yiyecek çok az şeyleri, tıbbi bakıma neredeyse hiç erişimleri yok ve gidecek güvenli hiçbir yerleri kalmadı" dedi.

Gazze'nin kuzeyinde hasta çocuklardan engellilere kadar en savunmasız durumda olanların açlık ve hastalıktan ölmeye başladığının ifade eden Guterres, "Tamamen önlenebilir, insan eliyle oluşturulmuş bir kıtlığı önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca siviller korunmalı, gıda, barınma ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçları alabilmelidirler. Gazze'de yardım dağıtmanın önündeki en büyük engel, insani yardım görevlilerinin ve hizmet ettiğimiz insanların güvenliğinin sağlanamamasıdır. İnsani yardım konvoyları, tesisleri ve personeli ile ihtiyaç sahibi insanlar hedef olmamalıdır" dedi.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasında en etkili yolun karayolu olduğunu ifade eden Guterres, "İsrail makamlarına bir kez daha, UNRWA da dahil olmak üzere, insani yardım ve insani yardım çalışanlarının Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz erişimine izin vermeleri ve bunu kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Bazı hastaneler artık mezarlıklara benziyor"

Gazze'deki sağlık sisteminin savaş nedeniyle çöktüğünü hatırlatan Guterres, "Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin üçte ikisi kullanılamaz durumda, kalanların çoğu da ciddi hasar görmüş durumda. Bazı hastaneler artık mezarlıklara benziyor. Şifa ve Nasser hastaneleri de dahil olmak üzere Gazze'nin çeşitli yerlerinde toplu mezarlar bulunduğuna dair haberler beni derinden endişelendirmektedir. Sadece Nasser'de 390'dan fazla cesedin mezardan çıkarıldığı bildiriliyor. Bu toplu mezarlardan bazılarının etrafında, gömülenlerden bazılarının hukuksuz bir şekilde öldürüldüğüne dair ciddi iddialar da dahil olmak üzere, birbiriyle çelişen anlatılar bulunmaktadır" dedi.

"Tüm dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır"

Adli tıp uzmanlığına sahip bağımsız uluslararası araştırmacıların söz konusu toplu mezarlara derhal erişimine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Gutteres, "Ölenlerin ve kayıpların ailelerinin neler olduğunu bilmeye hakları var. Tüm dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır" dedi.

İsrailliler, Filistinliler ve daha geniş bölge için barış ve güvenliğe giden tek sürdürülebilir yolun iki devletli çözüm olduğunu ifade eden Guterres, "Birleşmiş Milletler, işgalin sona erdirilmesi ve Gazze'nin ayrılmaz bir parçası olduğu tam bağımsız, demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulması temelinde barışa giden yolu destekleme konusunda kararlıdır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri İsrail'in Refah'a planladığı askeri harekata karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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